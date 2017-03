Nyaris Kalah dari Las Palmas, Madrid Digeser Barca

Gareth Bale (11) memprotes keputusan wasit, sebelum akhirnya diusir keluar. Foto: AFP

jpnn.com -Real Madrid nyaris dipermalukan Las Palmas dalam lanjutan La Liga di Santiago Bernabeu, Kamis (2/3) pagi WIB. Empunya stadion hanya mampu bermain 3-3, setelah sempat tertinggal dua gol dan hanya bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-48.

Isco membuka rekening gol di Bernabeu pada menit ke-8. Namun Las Palmas langsung membalas dua menit berselang lewat tendangan keras Tana dari dalam kotak penalti.

Las Palmas meladeni Madrid dengan ketat. Skor 1-1 bertahan hingga wasit David Fernandez meniup peluit tanda jeda.

Petaka buat Madrid datang di babak kedua. Baru dua menit berjalan, Gareth Bale diusir wasit setelah dua kali menerima kartu kuning dalam insiden pelanggaran yang sama.

Las Palmas mulai di atas angin. Derita Madrid kian menganga di menit 56. Tim tamu mendapat hadiah penalti setelah Sergio Ramos dianggap handball di kotak terlarang. Jonathan Viera menunaikan tugasnya dengan baik. Skor 1-2, Madrid tertinggal.

El Real semakin tertekan setelah Kevin Prince Boateng membawa Las Palmas unggul 3-1, usai menyelesaikan serangan balik dan one on one dengan kiper Keylor Navas yang terlanjur keluar dari sarangnya.

Namun sepuluh pemain Madrid belum menyerah. Gol yang ditunggu baru datang pada menit ke-86 lewat eksekusi penalti Cristiano Ronaldo. Penalti diberikan wasit setelah pemain Las Palmas dianggap handball. Skor 2-3, Madrid masih tertinggal.

Ronaldo akhirnya menyelamatkan reputasi Madrid di laga ini. Sundulannya menyambut tendangan sudut James Rodriguez menjebol gawang Las Palmas dan menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Skor bertahan hingga laga tuntas.