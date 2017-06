Obama Mau Berlibur di Indonesia, Ini Kata Media Mancanegara

Barack Obama. Foto: AFP

jpnn.com - Barack Obama bakal kembali mengunjungi Indonesia. Rencananya, Presiden AS ke-44 itu itu akan berlibur serta menghadiri acara yang digagas Diaspora Indonesia.

Pemilik nama lahir Barack Hussein Obama II itu akan berada di Indonesia mulai 23 Juni hingga awal Juli mendatang. Pemberitaan tentang rencana Obama ke Indonesia pun sudah ramai di media luar negeri.

Kabarnya, tokoh dunia yang pernah menjalani sebagian masa kanak-kanaknya di Jakarta juga akan bernostalgia. “Obama to enjoy nostalgic vacation in Indonesia,” tulis laman Inquirer.

Laman Newssweek juga sudah mengabarkan hal serupa. “After White House, Barack Obama Will Return to Childhood Home of Indonesia for the First Time.”

Kabar tentang rencana kunjungan Obama ke Indonesia juga muncul di laman AoL. “Where is Barack Obama? The former president's next trip to Indonesia revealed,” tulis media internasional yang berbasis di New York itu.

Tentu saja Obama tak sendirian. Ada pula istrinya, Michelle Obama dan kedua putrinya, Malia dan Sasha yang bakal ikut mengunjungi Indonesia.

Selain itu, nama Maya Soetoro juga ada di dalam daftar rombongan Obama. Maya merupakan adik Obama dari satu ibu beda ayah.

Sedangkan Bali, Jogja dan Jakarta pun sudah masuk dalam daftar kota yang akan dikunjungi Obama. Lawatan Obama dimulai 23 Juni hingga awal Juli mendatang.(ara/jpnn)