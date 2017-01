Oh Cantiknya...Dikna Faradiba Bikin Malaysia Gigit Jari

Dikna Faradiba. Foto-foto: Agus Purwanto/Indopos/Kemenpar

JPNN.com - Dikna Faradiba memberikan kado manis Tahun Baru buat Indonesia.

Putri Pariwisata 2015 itu mendonasikan empat gelar bergengsi untuk Merah Putih di ajang Miss Tourism International (MTI) 2016. Ya, Indonesia menutup 2016 dengan sempurna, Sabtu (31/12) malam di Putrajaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

Tuan rumah Malaysia yang menjadi musuh emosional Wonderful Indonesia sampai dibuat gigit jari lantaran Dikna sukses menyambar gelar Miss Southeast Asia Tourism Ambassador 2016/2017.

“Alhamdulillah Dikna dapat Best National Costume Miss Tourism International 2016, Miss Glowing Glojas Tourism International 2016, Most Prolific in Social Media,serta Miss Southeast Asia Tourism Ambassador 2016/2017. Dikna masuk top 5 juga,” ucap wakil Indonesia di MTI 2016, Dikna Faradiba, Minggu (1/1).

Ini adalah gelar terbaik yang mampu diboyong Indonesia dari ajang MTI ke Tanah Air. Pada Miss Tourism International 2008, Indonesia ada di posisi 15 besar. Di edisi 2009, Indonesia masuk top 10 MTI. Pada season 2013, Indonesia ada di posisi 20 besar.

Nah, baru di 31 Desember 2016 kemarin, Indonesia bisa berdiri sejajar dengan 4 finalis dari negara lainnya seperti Brasil, Meksiko, Australia dan Selandia Baru, saat pengumuman pemenang MTI 2016. “Yang menarik, tiga dari top 5 kontestan adalah roommates. Brasil, Selandia Baru dan Indonesia satu kamar. Ini semua berkat doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Kemenangan ini untuk Indonesia,”sambung cewek kelahiran Bogor berusia 23 tahun ini.