Oh Cinta Laura...

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Cinta Laura lagi marah. Entah apa penyebab kemarahannya hingga menulis komentar bahwa apa yang dilakukan itu hanya sebatas profesional kerja. Cinta sendiri diketahui menjalani ibadah puasa di Amerika Serikat.

Kemarahan Cinta diunggah kembali oleh akun gosip @lambenyinyir. Pada foto unggahannya, Cinta tampak mengenakan blus seksi yang memperlihatkan pundak hingga nyaris ke belahan dadanya.

“Ini pasti banyak yang komentarin tentang baju deh. Sampai mbak Cincah nya ikut komen. Dear para netizen, mbak Cincah ini lagi kerja, jadi harus profesional. Cus ah, sabar yes mbak Cincah,” tulis akun @lambenyinyir sebagai keterangan foto.

Namun profesionalitas pekerjaannya sebagai model malah dipertanyakan netizen. Mereka menilai pelantun lagu Tulalit itu tak pantas sebagai seorang muslim terlalu mengumbar aurat di bulan Ramadan.

“Professional sih professional tapi gak gitu juga sih Cin. Jadi lu value aurat buka-bukaan daripada agama lu ya. No wonder lu gak pernah jalankan Islam. Yang lo jual cuma tampang dan aurat. Dari kecil sampai gede lebay lo. Dari cara ngomong sok gak bisa Indonesia. Orang juga banyak yang mixed child kali tapi gak kek lo yang lebay,” tulis @zar_zar5678.

Meski dicibir, banyak pula yang mendukung Cinta. Mereka menilai urusan agama adalah pribadi orang masing-masing. “Wkwkwkwkwkw urusan dia lah maslah baju or bla bla bla mah dosa dia yang tanggung eh haters yang ribet,” sahut @laperrmataa. (mg7/jpnn)