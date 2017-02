Oh, ini toh Pacar Baru Marshanda?

Marshanda mengunggah foto bersama pacar barunya. Foto Instagram

jpnn.com - Marshanda tampaknya kini sudah move on dari masa lalunya bersama Egi John.

Meski sempat membantah sedang menjalin hubungan dekat dengan pria, wanita yang karib disapa Caca ini akhirnya sudah mau terbuka.

Janda satu anak ini juga sudah tak malu memperlihatkan sosok pria yang sedang dekat dengan dirinya.

Terbaru, Caca kembali mengunggah foto dengan pria yang sama, pada perayaan Valentine kemarin.

"And it's official. #YouAndMe," tulis Caca dalam keterangan foto yang dia unggah.

Dalam foto itu, ada empat gaya ekspresi yang diperlihatkan mereka berdua. Dalam foto itu, pasangan baru ini terlihat tampak bahagia.

Postingan itu lantas dikomentari beragam oleh netizen. Ada yang mendoakan agar dirinya segera menikah, namun ada pula yang berkomentar nyinyir.(chi/jpnn)