Oh, Justin Trudeau...Kenapa Dia Tidak Jadi Presiden Kita?

jpnn.com, NEW YORK - Majalah Rolling Stone mengeksploitasi pesona Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau.

Majalah terbitan AS tersebut memajang wajah tampan pemimpin berbadan atletis itu di sampul depan edisi Agustus.

Judul provokatif pun sengaja dipilih agar artikel khusus tentang sang PM di majalah tersebut semakin menggigit.

"Why Can't He Be Our President? (Kenapa dia tidak menjadi presiden kita?)". Demikian kalimat yang mendampingi foto Trudeau di cover majalah yang tahun ini genap 50 tahun terbit tersebut.

Kalimat itu juga menjadi judul artikel Rolling Stone yang sarat pujian bagi bapak tiga anak tersebut.

Dalam artikel itu, kebijakan dan gaya kepemimpinan Trudeau sering dibandingkan dengan Presiden Donald Trump.

"Hubungan timbal balik antara media dan pemerintah menjadi indikator penting demokrasi. Saat kalian menyajikan kinerja terbaik, kami pun tertantang untuk menampilkan yang terbaik. Terima kasih atas kerja keras kalian yang tak mengenal lelah," kata Trudeau kepada Stephen Rodrick, jurnalis senior Negeri Paman Sam yang khusus datang di Kanada untuk mewawancarai suami Sophie tersebut.

Terkait dengan pengungsi Syria yang dianggap sebagai beban oleh Trump dan Eropa, dia malah menyambut mereka. (rollingstone/canadianpress/hep/c23/any/jpnn)