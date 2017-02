Oh Tante Sophia, Bodinya Mantap Seksi Bgt

Foto: instagram sophia_latjuba88

jpnn.com -Memiliki tubuh sehat dan seksi mungkin adalah dambaan bagi setiap perempuan di dunia. Tak hanya itu, banyak kaum hawa ingin terlihat awet muda.

Nah, hal itu....ada pada diri Sophia Latjuba. Tubuh masih aduhai di usia 46 tahun, wajah cantik, awet muda. Dari foto yang dia unggah saat bersantai di tepi pantai juga cukup membuktikan semuanya.

Dalam foto itu, Sophie mengenakan bikini warna merah dan celana putih panjang. “You are the Universe, expressing itself as a human for a little while. -E. Tolle,” bunyi caption foto yang dia unggah di Instagram, pada akun sophia_latjuba88, Minggu (12/2).

Foto kekasih Ariel Noah ini pun dibanjiri komentar dan pujian dari netizen yang kagum dengan moleknya Sophia. "Tantee sofiiieee body ny Mantaap bageeet…waaoooo penggeen body kyk gituuu,” tulis akun rizkakhair.

“Seksi bgt mb, saya suka hihi,” timpal akun elmomord.

Sophia memang dikenal rutin menjaga tubuh dan kesehatannya dengan berolahraga rutin seperti yoga. Mantan model ini juga sangat menjaga asupan gizi dari makanan yang dia konsumsi setiap harinya. (mg5/jpnn)