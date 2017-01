OK OCE, Satu dari Janji Sandi untuk Warga DKI

Cawagub Sandiaga Uno. Foto: Ist

jpnn.com -Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno kembali mengisi materi kewirausahaan dalam kegiatan One Kecamatan One Center for Enterpreunership ( OK OCE ) di kawasan Tebet, Jakarta Selatan (Sabtu sore, 7/1).

Dalam kegiatan, pria yang biasa disapa warga Jakarta Bang Sandi itu bercerita tentang lapangan kerja, usaha kecil menengah hingga dampak dari biaya hidup yang semakin tinggi di ibukota.

"Itu kita punya pendekatan yang diharapkan menjadi solusi. Program OK OCE ini akan menjadi landasan bahwa lapangan kerja akan tercipta," kata Sandi, usai memberikan pemaparan.

Program OK OCE juga merupakan salah satu hal yang akan dibawa dalam debat kandidat cagub-cawagub, pada 13 Januari nanti.

Menurut Sandi, bersama Anies Baswedan, dia akan meyakinkan warga bahwa kehadirannya tidak hanya memberikan wacana tapi juga menggelontorkan program-program yang konkret.

"Contohnya OK OCE ini kita sudah jalankan walaupun kami belum mendapatkan kepastian apakah mendapatkan amanah dari warga Jakarta, tapi karena ini adalah yang sangat penting untuk menghadirkan pengusaha-pengusaha yang menjadi pelaku ekonomi baru dan menciptakan lapangan kerja," ungkapnya.

Ditambahkan Sandi, banyak pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam program OK OCE tersebut.

Pengusaha itu, kata Sandi, banyak yang memberikan pandangannya mengenai kelanjutan program itu.