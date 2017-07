Ooh La La...Usia Setengah Abad, Brooke Shields Masih Cocok Jadi Model Lingerie

SHARES

jpnn.com - Masih ingat Brooke Shields? Model dan aktris seksi ini telah membius para lelaki di era 80-an hingga 90-an. Namun di usianya yang tahun ini menginjak 52, Shields belum berhenti memesona.

Bentuk tubuh bekas istri Andre Agassi ini masih kencang. Tak heran, jika Shields didaulat menjadi model majalah Social Life di mana dia berpose seksi dengan lingerie merk Calvin Klein.

Dalam foto tersebut, Shields tampak hanya memakai pakaian dalam putih dengan rambut yang digerai. Bisa dilihat, jika wajah dan tubuhnya masih cantik dan langsing meski sudah banyak berubah dari tampilan di iklan pertama.

Dia pun bercerita mengenai hubungan emosionalnya den­gan jeans Calvin Klein. Pasalnya, jauh sebelum ini, tepatnya pada 1981, dia pernah juga jadi model untuk Calvin Klein.

Iklan tersebut sempat menimbulkan kontroversi karena usia Shields yang ketika itu masih 14 tahun. Namun, lanjut Shields, dia sempat merasa sedih ketika sadar tidak punya jeans itu di rumah.

"Tapi jangan khawatir, aku tidak duduk di lantai dan melakukan pose-pose (yang dulu). Kalau aku melakukannya aku akan dikirim ke suatu tempat. Tapi melihat diriku di cermin dan aku berpikir oke, oke, ini bagus...," terang bintang Blue Lagoon ini.

"Kamu terlihat bagus. Lalu sesuatu yang cool terjadi, aku bisa memberikan dua pasang jeans ke putriku Rowan. Dia 14 tahun. Itu dekat dengan usia ketika aku berfoto untuk iklan."

Shields juga bercerita tentang There Was a Little Girl, biografi yang menghebohkan beberapa tahun lalu. Kala itu, diantaranya, Shields berkisah tentang kehilangan keper­awanan untuk kali pertama.