Ooh Romantisnya Kisah Messi dan Antonella, Cinta pada Pandangan Pertama...

SHARES

jpnn.com, ROSARIO - Bintang lapangan hijau, yang dianggap mayoritas penduduk di dunia sebagai pemain terbaik di planet ini, Lionel Messi (30) akan menikahi Antonella Roccuzzo (29), di Rosario, Argentina, Jumat (30/6) malam waktu setempat.

Tak ada yang heran atau bakal protes Messi menikahi wanita yang sudah memberikan dia dua putra itu, Thiago Messi dan Mateo Messi. Antonella cukup pantas mendapat julukan yang diberikan oleh sejumlah media; The First Lady of Football.

Antonella Roccuzzo. Foto: AFP

Messi dan Antonella sama-sama berasal dari Rosario. Satu kampung, satu permainan.

Teman masa kecil Messi, Diego Vallejos mengatakan, Messi dan Antonella sudah bertemu sejak usia sembilan tahun. "Mereka adalah cinta itu sendiri, satu sama lain," ujar Vallejos.

Lucas Scaglia, salah satu rekan satu tim Messi saat di Newell's Old Boys, yang juga sepupu Antonella mengungkap, Messi sudah lama naksir Antonella dan tak bertepuk sebelah tangan. "Dia (Messi) sering melirik ke sepupuku, meski kadang dia juga masih pergi keluar bersamaku," katanya.

Tetangga, lingkungan dan orang-orang dekat Messi dan Antonella meyakini, keduanya sudah ditakdirkan bersama, jatuh cinta pada pandangan pertama.