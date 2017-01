Oon Meninggal Dunia, Selebriti Berduka

Almarhum Oon Project Pop. Foto Instagram

jpnn.com - Kabar kepergian Oon Project Pop untuk selama-lamanya mendatangkan duka bagi kalangan selebriti di Tanah Air. Ucapan belasungkawa banyak diberikan kepada Oon di media sosial.

Salah satunya adalah Pandji Pragiwaksono. “Innalilahi wa innailaihi rojiun. Telah meninggal dunia Mochamad Fachroni (Oon Project Pop). You will be missed Oon,” tulis Pandji, Jumat (13/1).

Ucapan duka juga disampaikan oleh Komika Sammy Notaslimboy. Pria bernama lengkap Sam Darma Putra Ginting ini menyampaikan ucapan terima kasih untuk tawa yang telah diberikan Oon pada banyak orang.

"Untuk semua tawa yang pernah anda berikan pada hidup banyak orang. Semoga peristirahatanmu penuh dengan damai. #RIP - Oon Project Pop,” tulis Sammy.

Presenter Daniel Mananta juga menyampaikan ucapan duka kepada Oon. Daniel berharap agar keluarga yang ditinggalkan bisa diberi ketabahan dan kesabaran

"Baru saja mendengar kabar duka. Selamat jalan mas Oon Project Pop. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran,” tulis Daniel.

Artis peran Nirina Zubir dan penyanyi Melly Goeslaw juga menyampaikan ucapan duka kepada Oon. Keduanya berharap agar amal dan ibadah pria 44 tahun itu bisa diterima di sisi Allah.

Oon meninggal dunia di Bandung. Dia meninggalkan seorang istri dan dua anak laki-laki.