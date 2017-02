Orkes Moral Pengantar Minum Racun Rilis Album Baru

Orkes Moral Pengantar Minum Racun (OM PMR). Foto: Dedy Yondra/Jawapos.com

jpnn.com -Grup musik Orkes Moral Pengantar Minum Racun (OM PMR) akhirnya mengumumkan rencana peluncuran album terbaru tahun ini.

Album yang diberi judul 'Penawar Racun' itu akan dipasarkan mulai akhir Februari atau awal Maret 2017 ini.

Boedi Padukone dari Orkes Moral Pengantar Minum Racun mengatakan bahwa proses produksi album anyar tersebut telah selesai dikerjakan.

Album Penawar Racun bakal diisi dengan lima lagu baru. Empat materi berasal dari lagu musisi indie yang mereka parodikan menjadi musik dangdut.

Yakni lagu dari The Upstairs, Steven Jam, Kunto Aji, dan The Flowers.

"Satu lagu lagi merupakan lagu baru ciptaan kita," kata Boedi Padukone kepada JawaPos.com saat ditemui di Potlot, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Sebagai pembuka jelang rilis album baru, grup itu ingin meluncurkan single terlebih dahulu.

Lagu yang dipilih yaitu berjudul Too Long to Be Alone. Lagu tersebut merupakan hasil parodi dari lagu Terlalu Lama Sendiri milik penyanyi solo Kunto Aji.

"Kalau melihat dari syair memang ada kejadian seperti itu. Jadi kita buat nuansa berbeda," jelas Boedi.