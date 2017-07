Oso Titip Pesan Buat Gus Ipul

SHARES

jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (Gebu Minang) Oesman Sapta Datuk Bandaro Sutan Nan Kayo, menitipkan pesan kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dan seluruh anggota Gebu Minang Jatim.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu berpesan kepada Gus Ipul agar turut menjaga masyarakat Minang. Selain itu juga memberikan bantuan kepada Gebu Minang Jatim sehingga bisa lebih berkiprah.

"Untuk Gus Ipul, saya titipkan, mau jadi gubernur nanti, wakil gubernur, bupati, lurah ,presiden saya titipkan warga Gebu Minang di Jatim. Lindungi masyarakat anggota Gebu Minang di Jatim dan seluruh Indonesia," kata pria yang karib disapa Oso itu, saat meresmikan Rumah Gadang Gebu Minang Jawa Timur, di Jalan Gayung Kebonsari, Ketintang, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (30/7).

Lebih lanjut Oso berpesan kepada Gebu Minang Jatim untuk menjalankan filosopi lima S. Dia menjelaskan, S pertama adalah strategi. Dia menegaskan Gebu Minang harus punya strategis khusus. Kemudian S kedua adalah struktur. Oso meminta struktur organisasi Gebu Minang harus berjalan dengan baik.

S ketiga yang harus dijalankan adalah skill. Gebu Minang harus menempatkan orang yang benar di posisi yang benar (the right man in the right place). "Jangan karena suka, senang sama seseorang, meski (orangnya) bodoh lalu duduk jadi struktur organisasi. Rusak negara ini kalau begitu," ujarnya.

S keempat adalah sistem. Kalau ada struktur, strategi, skill tapi tidak punya sistem akan jadi berantakan. Oso menegaskan, sistem yang baik akan menciptakan organisasi dan hasil yang terbaik. S kelima adalah speed dan target. Ketika yang lain berjalan, maka speed dan targetnya juga harus ditentukan. Apa yang dicapai tiga, lima, sembilan bulan, setahun dalam kepengurusan harus ada ukuran keberhasilannya.

"Organisasi Gebu Minang ini besar sekali apalagi sudah berada seluruh Indonesia. Jangan main-main. Kita bertanggung jawab kepada umat, kepada kebesaran nama Sumbar. Jadi, saya tidak banyak kata, tapi lima S itu harus dijalankan," pungkasnya. (boy/jpnn)