Pakai Gaun, Kristina Segera Menikah?

Kristina mengunggah foto menggunakan gaun pernikahan. Foto Instagram

jpnn.com - Kristina terus membuat penasaran mengenai kabar pernikahannya dengan Gus Anom, yang katanya akan dilangsungkan tahun ini.

Terlebih pelantun Secawan Madu ini terus bungkam perihal saat dikonfirmasi kabar pernikahan itu.

Nah, baru-baru ini, Kristina kembali membuat penasaran karena baru saja mengunggah sebuah foto dengan menggunakan gaun.

Foto itu seolah mempertegas kebenaran kabar pernikahannya dengan Gus Anom tahun ini.

"I really love my life, thank u Allah," tulis caption foto Kristina dengan mengenakan gaun melalui akunnya lewat Instagram," Selasa (17/1).

Rekan sesama artis pun tampak mengomentari foto yang sudah di-like 1000 netizen itu.

Seperti Asty Ananta dan Uut Permatasari. Mereka memuji Kristina yang terlihat cantik menggunakan gaun tersebut.(mg5/Jpnn)