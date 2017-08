Pakai Nomor 10, Neymar jadi Pemain Brasil ke-31 di PSG

SHARES

jpnn.com, PARIS - Presiden Paris Saint-Germain Nasser al-Khelaifi menyambut kedatangan Neymar dengan sukacita. Dia yakin, pemain yang dibeli dari Barcelona dengan pemecahan rekor transfer dunia itu akan membawa PSG ke level yang lebih tinggi.

"Dengan kegembiraan dan kebanggaan yang luar biasa, kami menyambut Neymar Jr di Paris Saint-Germain. Dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Mentalitas kemenangannya, kekuatan karakter dan sense of leadership telah membuatnya menjadi pemain hebat. Dia akan membawa energi yang sangat positif ke klub ini. Dengan kedatangan Neymar, saya yakin kami akan datang lebih dekat lagi, dengan dukungan dari penggemar setia kami, untuk mewujudkan impian terbesar," ucap Khelaifi di situs resmi klub.

Di PSG, Neymar akan memakai seragam dengan nomor punggung 10. Sebelumnya nomor itu milik Javier Pastore, yang dengan senang hati merelakannya ke Neymar. Pastore sendiri kini mengambil nomor 27.

Bergabungnya Neymar ke PSG membuat dia menjadi pemain ke-31 asal Brasil yang pernah dan masih membela klub dari ibu kota Prancis itu. (adk/jpnn)

Brasil di PSG

1. Joel Camargo (1971-1972)

2. Armando Monteiro (1973-1974)

3. Abel Braga (1979-1981)

4. Geraldao (1991-1992)

5. Ricardo (1991-1995)

6. Valdo (1991-1995)

7. Rai (1993-1998)

8. Leonardo (1996-1997)

9. Edmilson (1997-1998)

10. Adailton (1998-1999)

11. César (1999-2000)

12. Christian (1999-2001)

13. Vampeta (2000-2001)

14. Ronaldinho (2001-2003)

15. José Aloisio (2001-2003)

16. Alex Dias (2001-2002)

17. André Luiz (2002-2003)

18. Paulo César (2002-2006)

19. Reinaldo (2003-2005)

20. Marcos Ceara (2007-2012)

21. Willamis Souza (2007-2008)

22. Everton Santos (2007-2008)

23. Nene (2010-2012)

24. Maxwell (2012-2017)

25. Alex Costa (2012-2014)

26. Thiago Silva (since 2012)

27. Lucas (since 2013)

28. Marquinhos (since 2013)

29. David Luiz (2014-2016)

30. Dani Alves (since 2017)

31. Neymar Jr (since 2017)

*minimal si pemain melakoni satu pertandingan kompetitif bersama tim utama PSG