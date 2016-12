Paling Mengerikan di 2016, Bus Berguling, 14 Tewas

Tim gabungan mengevakuasi korban kecelakaan bus di Johor. Foto: Fire & Rescue Department of Malaysia-The Straits Times

JPNN.com - Dua wanita warga negara Singapura termasuk di antara 14 orang korban kecelakaan bus.

Tragedi sebelum Natal ini terjadi di Kampung Jayo, Pagoh, Johor, Malaysia, Sabtu (24/12) sekitar pukul 4 pagi waktu setempat.

Bus tersebut membawa penumpang warga Malaysia, Singapura dan Myanmar.

Deputy director of the fire and rescue department, Mohammad Yusof Mohammad Gunnos mengatakan bus melintas di atas jalan yang basah. Kemudian berguling dan berakhir di sebuah parit.

"Tragedi pra-Natal ini adalah kecelakaan paling mengerikan di negara bagian Johor dalam 2016," katanya kepada AFP.

The Straits Times ikut melaporkan, selain 14 orang tewas, 16 lainnya terluka.

Bus Alisan Golden Coach itu berangkat dari JB Sentral Johor Baru dengan tujuan Terminal Bus Terpadu Bandar Tasik Selatan Kuala Lumpur.

Dari The Star didapatkan kabar, 14 orang tewas itu adalah sebelas WN Malaysia dan dua WN Singapura. Satu lagi masih belum teridentifikasi.