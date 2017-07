Pamer Foto Bareng Obama, Maudy Ayunda Panen Pujian

Maudy Ayunda. Foto: Fedrik Tarigan/Jawa Pos

jpnn.com - Artis peran sekaligus penyanyi Maudy Ayunda bahagia bisa tampil di hadapan Barack Obama dalam acara Kongres Diaspora Indonesia, Sabtu (1/7). Bahkan dia juga bertemu langsung dengan mantan Presiden Amerika Serikat itu.

Pemain film Perahu Kertas itu membagikan kebahagiaannya bisa ngobrol dengan Barack Obama. Pada foto yang diunggahnya di Instagram, mantan artis cilik itu terlihat berjabat dengan Barrack.

“My definition of starstruck. It was such an honor to meet Mr. Obama yesterday. His humble character, magnetic aura of leadership and his speech, inspired me immensely. Thank you for our little chat," tulisnya, Minggu (2/7).

Melihat postingan foto itu, netizen pun ramai-ramai memberikan komentarnya. “Ini nih selebriti cewek yang idaman banget. Bangga bangga bangga,” tulis @prmancabayu.

"Astaga kak maundy enak kali bisa ketemu mantan orang nomor 1 di USA," sambung akun @teguhab44.

"Bangga! Si cantik pekerja keras dan dengan diri dan otak sendiri mencapai cita" kaka," imbuh pemilik akun @gratianatheresa.

“Aku bangga kak, bangga mengidola kaka yang punya segudang prestasi. Bangga menjadi fans kakak. I’m so proud of you kak,” lanjut @nindita_elua.