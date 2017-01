Pandji Siap Jadi Mentor Program OK OCE

Komika Pandji Pragiwaksono diskusi #DjawabDji Edisi Pilkada di Kedai Kopi Diskaz, Panglima Polim V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (10/1). Foto: Ist

jpnn.com - Kedai Kopi Diskaz yang terletak di Jalan Panglima Polim V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terlihat ramai oleh pemuda yang berjumlah sekitar 70 orang, Selasa (10/1) malam.

Mereka menghadiri kegiatan diskusi #DjawabDji Edisi Pilkada yang mendatangi juru bicara (jubir) pasangan Cagub-Cawagub Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Pandji Pragiwaksono.

Dalam kesempatan tersebut, peserta yang umumnya merupakan pemilih muda Jakarta dapat memberikan berbagai pertanyaan seputar Pilkada kepada Pandji. Salah satunya berasal dari Fajri yang menanyakan tentang program OK OCE (One Kecamatan One Center for Entrepreneurship).

"Yang saya ingin tanyakan bukan soal permasalahan permodalan. Tapi bagaimana pelaksanaannya?" tanya Fajri.

Pandji menyatakan bahwa wirausaha bukan sekadar berapa banyak uang yang dimiliki seseorang tapi seberapa banyak yang dimanfaatkan. Program OK OCE yang diusung oleh pasangan Anies Sandi, sambung penulis buku Indiepreneur ini, tidak hanya memberikan modal namun juga pendampingan dengan mentor para pengusaha sukses.

Bagi Pandji, pasangan cagub-cawagub yang memiliki jaringan pengusaha kuat dan luas adalah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Semua pengusaha itu senang mengajar, senang sharing. Program OK OCE memberikan wadah agar mereka bisa berbagi dan berkontribusi," terang Pandji.

Pria yang baru saja menyelesaikan tur dunianya ini mengaku siap apabila diajak terlibat dalam program OK OCE. Baginya, mentor adalah segalanya dalam pengembangan dunia wirausaha.