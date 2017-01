Pantas, Jupe Dinilai Mirip Cleopatra

Ria Irawan dan Julia Perez foto bersama saat liburan di Mesir. FOTO: Instagram @riairawan

jpnn.com - Artis cantik Julia Perez kembali meneruskan plesirnya ke negeri Timur Tengah.

Usai pulang umrah beberapa hari lalu, Jupe langsung melancong ke negeri piramida Mesir. Dalam kunjungannya itu, Jupe berbusana sangat cantik.

Bahkan penampilan Jupe mirip ratu Mesir yang sangat terkenal, Cleopatra.



"A best friend knows you're sad.

A best friend knows you're mad.

A best friend knows you're crying.

A best friend knows you're lying," tulis keterangan foto Jupe yang berpose seperti Cleopatra yang diunggah di Instagram, Kamis (12/1).

Dalam foto itu, artis yang tengah berjuang melawan kanker serviks itu berfoto di depan salah satu keajaiban dunia, Piramida Gyza.

Netizen pun berkomentar bahwa pelantun Aku Rapopo yang sangat mirip dengan Cleopatra dan bermahkota kepala ular.



"Pantes banget mba @juliaperrezz jadi mirip Cleopatra hehe," kata akun yun_mariachang yang menilai Jupe mirip dengan Cleopatra.

"Semangat jupe alloh pasti kasih yg terbaik," sahut akun evioctavia403 yang memberi dukungan pada Jupe.

Saat ini Jupe tengah berlibur ke Mesir dalam rangka promosi agen perjalanan.(mg5/JPNN)