Paris Hilton Segera Rilis Album Baru

Paris Hilton kembali terjun ke dunia tarik suara setelah hiatus selama lebih dari satu dekade. Sang sosialita akan merilis lagu baru di musim panas kali ini.

Ahli waris 'kerajaan' Hotel Hilton itu baru saja mengunggah cuplikan lagu terbarunya di media sosial. Lagu bergenre pop dengan tempo cepat itu berjudul Summer Reign.

Diberitakan NME, Paris saat ini tengah menggarap album keduanya. Konten dari album itu digarap selama Paris ajeb-ajeb alias dugem dan menjadi DJ di Ibiza, Spanyol.

"Dengan bangga memperkenalkan parfum ke-23 saya, Rose Rush, dengan single terbaru saya #SummerReign," tulis si pirang di keterangan videonya.

Lewat lagu baru ini, perempuan 36 tahun itu sekaligus mempromosikan produk parfum terbarunya berlabel Paris Hilton.

Selain Summer Reign, album kedua Hilton ini nantinya juga bakal berisi lagu bertajuk Good Time berkolaborasi dengan Lil Wayne pada 2013.

Paris tercatat baru satu kali merilis album yang berjudul Paris pada 2006. Hit dari album itu diantaranya Stars are Blind, Jealousy, dan lagu cover milik Rod Stewart berjudul Do Ya Think I'm Sexy.

Selama karier di dunia hiburan, Paris lebih banyak terkenal sebagai sosialita kelas atas. Dia juga merupakan model, artis, dan seorang DJ dari kelab ke kelab.