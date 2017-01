Pasangan Menikah Punya Kehidupan Seks Lebih Baik

Ilustrasi Foto: AFP

jpnn.com - The Center for Sexual Health Promotion at Indiana University meneliti sikap dan kebiasaan seksual 5.865 orang antara usia 14 tahun dan 94 tahun. Hasil studi dirilis pada 2010.

Studi menemukan bahwa kurang dari lima persen mereka yang single antara usia 25 tahun dan 59 tahun berhubungan seks dua sampai tiga kali seminggu.

Sementara seperempat dari orang yang menikah berhubungan seks hingga lima kali semiggu.

Sebanyak 61 persen dari single melaporkan bahwa mereka tidak berhubungan seks dalam satu tahun terakhir. Hanya 18 persen orang yang menikah mengatakan hal yang sama.

Jadi mengapa pasangan yang sudah menikah memiliki kehidupan seks yang lebih baik? Berikut ini alasannya, seperti dilansir laman Yourtango, Rabu (11/1).

1. Convenience

Jika Anda sudah menikah, tentu saja, Anda tidak harus menghabiskan banyak waktu dan energi mencari dan menemukan calon kekasih Anda.

2. Isyarat