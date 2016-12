Pasukan Garuda 3 Siap Menangkan Anies-Sandi

Tim relawan Anies-Sandi yang menamakan diri Pasukan Garuda 3. Foto: Ist

JPNN.com - Sedikitnya 25 simpul relawan paslon nomor urut 3, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno, menggelar konsolidasi di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Selatan, Jumat (30/12) malam.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh simpul relawan yang hadir dan di bawah Koordinatoriat Relawan Melawai bersepakat melebur menjadi satu dengan nama 'Pasukan Garuda 3 Anies-Sandi'.

Kemudian, kata Koordinator Relawan Melawai, Novita Dewi, pertemuan membahas strategi untuk memenangkan Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017, mengingat waktu pencoblosan kurang dari 50 hari lagi.

"Konsolidasi ini, kita ibaratnya sudah masuk ke gigi tiga. Jadi, segala daya upaya akan kita lakukan," ujarnya.

Salah satu upaya tersebut dengan menjaga suara di akar rumput.

"Kita lakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk kemenangan Anies-Sandi," jelasnya.

Pada kesempatan sama, Ketua KBSSU, Suherlan menerangkan, Pasukan Garuda 3 Anies-Sandi yang dipimpin langsung Novita bakal terus menyosialisasikan program-program paslon yang diusung Gerindra-PKS tersebut kepada masyarakat.

Misalnya, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk sektor pendidikan. Sementara di bidang ekonomi ada program One Kecamatan One Center for Enterpreunership (OK OCE) serta kebijakan pengendalian kebutuhan bahan pokok agar tetap stabil dan terjangkau masyarakat.