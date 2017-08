Pekan Pertama Premier League, Arsenal Pembuka, MU Penutup

SHARES

jpnn.com, LONDON - Kompetisi kasta tertinggi di Inggris, Premier League bakal dibuka Sabtu (12/8) dini hari nanti. Arsenal mendapat kehormatan menjadi tuan rumah di partai perdana musim 2017-18. Tim Meriam London itu kedatangan juara musim 2015-16, Leicester City di Emirates Stadium.

Selain Arsenal versus Leicester City, terdapat tujuh laga lagi yang digelar pada hari Sabtu. Salah satunya duel yang mempertemukan juara bertahan Chelsea dengan Burnley di Stamford Bridge, yang kickoff-nya dimulai pukul 21.00 WIB.

Manchester City dan Liverpool, dua dari empat wakil Inggris di Liga Champions, juga melakoni laga perdana di hari Sabtu. Keduanya sama-sama memainkan laga tandang. City ke markas Brighton & Hove Albion, sementara Liverpool ke Watford.

Keesokan harinya dua laga sisa menanti. Runner-up musim lalu, Tottenham Hotspur bertamu ke kandang Newcastle United. Pekan pertama nantinya akan ditutup oleh laga Manchester United vs West Ham United di Old Trafford. (adk/jpnn)

Jadwal Premier League Pekan Pertama

Sabtu (12/8)

01.45 WIB Arsenal vs Leicester City

18.30 WIB Watford vs Liverpool

21.00 WIB Chelsea vs Burnley

21.00 WIB Crystal Palace vs Huddersfield Town

21.00 WIB Everton vs Stoke City

21.00 WIB Southampton vs Swansea City

21.00 WIB West Bromwich Albion vs AFC Bournemouth

23.30 WIB Brighton & Hove Albion vs Manchester City

Minggu (13/8)

19.30 WIB Newcastle United vs Tottenham Hotspur

22.00 WIB Manchester United vs West Ham United