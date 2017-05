Pemda Tangerang Permudah Pengembangan Kota Industri

Kota Tangerang. Foto IST

jpnn.com, TANGERANG - Pemerintah daerah, salah satunya Kabupaten Tangerang, Banten mendukung investor mengembangkan kota industri di wilayah tersebut.

Kota industri dipercaya mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang yang tahun ini ditargetkan mencapai Rp 1 triliun.

Berbeda dan lebih luas dari konsep kawasan industri yang sudah dikenal masyarakat Indonesia, kota industri merupakan konsep kota yang terintegrasi kawasan industri, hunian dan komersial dengan konektivitas yang baik dengan daerah-daerah sekitarnya.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menjelaskan, pengembangan kota industri akan turut mendorong pertumbuhan berbagai sektor di daerahnya, termasuk potensi sosio-ekonomi dan sumber daya lokal.

“Ya memang harus begitu konsepnya, kota yang terintegrasi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan mendorong pertumbuhan PAD Kabupaten Tangerang khususnya,” ujar Ahmed.

Badan Pusat Statistik Banten mencatat, tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah sampai saat ini masih timpang. Sampai 2015, pendapatan per kapita terbesar tercatat berada di Kota Cilegon yaitu Rp 189,18 juta per kapita per tahun. Hal ini didorong konsentrasi industri di wilayah tersebut.

Sementara wilayah lain jauh di bawah angka tersebut. Rinciannya, Kota Tangerang (Rp 61,60 juta), Kabupaten Serang (Rp 38,19 juta), Kota Tangerang Selatan (Rp 36,31 juta), Kota Serang (Rp 33,99 juta), Kabupaten Tangerang (Rp 30,27 juta), Kabupaten Pandeglang (Rp 16,97 juta), dan Kabupaten Lebak (Rp 16,32 juta).

Menurut Ahmed, keberadaan investasi yang besar bisa mendorong pembangunan secara masif sehingga memberikan keuntungan lain. Berbagai keuntungan itu yakni peningkatan nilai objek jual beli pajak dan tanah, pertumbuhan pusat perekonomian, pendirian pabrik, kemunculan pusat perdagangan, serta pasar sehingga masyarakat akan tetap berada di daerah tanpa harus mencari lapangan pekerjaan di Jakarta.