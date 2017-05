Pemenang SuperMusic Rockin Battle Sukses Bikin Ian Antono Kagum

Musik. ILUSTRASI. FOTO: Pixabay.com

Aksi grup musik rock Gho$$ di final SuperMusic.ID Rockin Battle yang digelar di Summarecon Mall, Serpong, Tangerang Sabtu, (6/5) membuat Ian Antono, Stephan Santoso, Stevie Item, dan Imanine sebagai dewan juri terdetak kagum.

Grup musik asal Jakarta inipun akhirnya lolos dan unggul dari tujuh grup musik rock yang masuk final, tujuh band tersebut diantaranya Meets After The Storm (Palembang), Jakarta Blues Factory (Jakarta), Kasino Brothers (Yogyakarta), Equaliz (Medan), The GRHTZ (Bekasi), Killa The Phia (Aceh), dan Radioaktif (Bandung).

”Penampilan semua finalis pada malam ini sangat luar biasa, sehingga semakin membuat bingung kami para juri. Namun akhirnya kami sepakat bahwa GHO$$,” ujar Ian Antono di akhir malam Audisi Final SuperMusic.ID Rockin Battle.

Dalam menilai aksi para finalis, Ian mengaku bangga dengan aksi Gho$$. Tak hanya tampil apik diatas panggung membawakan karyanya berjudul N dan mengaransemen lagu Tetap Dalam Jiwa milik Isyana Sarasvati yang diaransemen ulang dengan balutan musik rock cadas.

Namun Gho$$ mampu menghidupkan panggung. ”Gho$$ adalah band yang secara musikalitas dan penampilannya paling lengkap dari semua aspek. Mereka layak menjadi generasi penerus band rock Indonesia saat ini,” ujar Ian.

Hal senada diungkapkan Stephan Santoso, juri yang juga sound engineer papan atas Indonesia itu mengakui GHO$$ memiliki karakteristik yang kuat dalam permainan musik dan dan aksi panggungnya.

”Tidak banyak band rock Indonesia yang memiliki ‘warna’ seperti mereka. Sebagai band rock mereka memiliki orisinalitas dan karakter yang kuat. Ini yang jarang kita temukan di industri musik kita saat ini,” tutur gitaris Musikimia itu.

GHO$$ beranggotakan lima personil. Mereka adalah Diegoshefa Dilanegara (vokal), Diego Aditya (gitar), Muhammad Indirwan (gitar), Dito Adhikari (bas), Harry Iskandar (drum). Usai dinobatkan sebagai pemenang, mereka mengungkapkan kegembiraannya di depan ratusan penonton yang hadir.