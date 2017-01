Pemprov DKI Dukung IKBS Gelar Festival Budaya Sumba

Panitia Natal dan Tahun Baru 2017 IKBS Jabodetabek terdiri dari Anggota Tim Pengarah Panitia Natal dan Tahun Baru IKBS Jabodetabek, Agustinus Tamo Mbapa, Ketua Panitia Natal dan Tahun Baru 2017 IKBS Jabodetabek Letkol Sus Gerardus Maliti dan Sekretaris Panitia, Celestinus TA Reda melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi DKI diwakili Kepala Biro Mental dan Spiritual Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Aceng Zaini pada hari Senin, 23 Januari 2017. FOTO: Dok. IKBS Jakarta for JPNN.com

jpnn.com - Kepala Biro Mental dan Spiritual Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Aceng Zaini menyambut baik kehadiran Ikatan Keluarga Sumba (IKBS) di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ia berharap IKBS dapat terus membangun kerja sama dengan Pemda DKI Jakarta termasuk mendukung Festival Sumba sebagai ajang promosi.

Hal tersebut disampaikan Anggota Tim Pengarah Panitia Natal dan Tahun Baru IKBS Jabodetabek, Agustinus Tamo Mbapa di Jakarta, Rabu (25/1/2017).

“Beliau (Aceng Zaini, red) menyampaikan akan berusaha hadir dalam acara Festival Budaya Sumba tanggal 27 Januari 2017 dan akan meyakinkan Plt Gubernur DKI untuk menghadiri puncak perayaan Natal dan Tahun Baru IKBS pada hari Sabtu, 28 Januari 2017,” kata Gustaf, sapaan Agustinus Tamo Mbapa.

Untuk diketahui, Gustaf bersama Ketua Panitia Natal dan Tahun Baru 2017 IKBS Jabodetabek Letkol Sus Gerardus Maliti dan Sekretaris Panitia, Celestinus TA Reda melakukan audiensi dengan Kepala Biro Mental dan Spiritual Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Aceng Zaini pada hari Senin, 23 Januari 2017. Dalam audiensi tersebut juga hadir pejabat Kesbangpol dan Kanwil Bimas Katolik DKI Jakarta.

Ketua Panitia Natal dan Tahun Baru IKBS Jabodetabek Letkol Sus Gerardus Maliti menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas respons yang baik dari Pemda DKI Jakarta terhadap kegiatan IKBS.

“Kami Keluarga Sumba merindukan kehadiran Plt. Gubernur DKI Jakarta Bapak Sony Sumarsono dalam perayaan Natal tanggal 28 Januari 2017,” kata Maliti.

Gustaf menambahkan, kehadiran Plt Gubernur DKI Jakarta dalam acara perayaan Natal dan Tahun Baru akan memperkuat eksistensi Organisasi lKBS dan menjadi energi baru dalam konsolidasi kegiatan ke depan. “We are one, One For All, We Love you Full Sumba,” ucap Gustaf.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ikatan Keluarga Besar Sumba (IKBS) Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodetabek) akan menyelenggarakan Perayaan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017. Perayaan tersebut akan dilaksanakan di Taman Bunga Wiladatika, Cibubur, pada Sabtu (28/1/2017) mendatang.