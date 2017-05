Pemuda Desa Nikahi Dua Wanita Sekaligus Dijuluki Ardi Two in One

Ardiansyah naik pelaminan dengan dua wanita sekaligus di Dusun V, Desa Kasmaran, Kecamatan Babat Toman. Foto kiri atas Pegi Melati Sukma (20). Foto: Yudhi/Sumeks/JPNN.com

jpnn.com, MUSI BANYUASIN - Ardiansyah, berasal dari Dusun V, Desa Kasmaran, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mendadak terkenal.

Dia juga mendapat julukan baru setelah pemuda desa nikahi dua gadis sekaligus itu. Julukannya adalah Ardi Two in One.

“Sekarang banyak yang panggil Ardi Two in One. Memang tak lazim. Tapi, inilah kekuasaan Allah,” kata Herman, paman Ardi kepada Sumatera Ekspres (Jawa Pos Group), Selasa (16/5) malam.

Ardi menikahi Pegi Melati Sukma (20) dan Ria (25). Meski begitu, dia bukanlah pemuda yang berlatar belakang orang kaya.

Sehari-hari berprofesi sebagai petani karet. Penghasilan sekitar Rp 900 ribu per bulan. Dia selama ini menjadi tulang punggung keluarga.

Menghidupi ibunya Yusmiati dan keempat adiknya. Ayahnya, Asri (alm) empat tahun lalu sudah meninggal dunia.

“Sejak itu, saya yang memikul tanggung jawab keluarga. Nah, sekarang tambah dua istri,” kata pria yang tidak tamat sekolah dasar itu, sembari mengumbar senyum. Tapi, Ardi berjanji dia akan adil. Menafkahi kedua istrinya baik secara lahir maupun batin. “Kalau sehari dapat Rp10 ribu, ya terpaksa istri diberi masing-masing 3 ribu. Sisanya buat keluarga,” kata Ardi tanpa malu.

Selain soal ekonomi, Ardi juga terus terang kalau mereka berbagi tempat di tempat tinggal yang dia sebut gubuk. “Karena rumah sempit dan tamu masih ramai, jadi belum sempat malam pertama, Mas,” katanya malu-malu.