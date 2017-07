Penasaran Lihat Toko Kue Syahrini, Desak-desakan, Mendadak...Brakk!!

SHARES

jpnn.com - Syahrini ikut tren yang sedang berkembang di kalangan selebritas saat ini, yaitu terjun ke dunia bisnis kuliner.

Hari ini, Minggu (30/7), dia membuka toko kue ‘Bogor Princess Cake’ di Jalan Ahmad Yani no 44, Kota Bogor, Jawa Barat.

“Wilujeng enjing Kotaaa Bogor. Incesss udah jalan menuju @bogorprincesscake…Hayuuu atuhh ketemu Incesss di Jalan Ahmad Yani no. 44 di depan Gor Bogor see you there my sweetheart!!!” tulis Syahrini dalam akun media sosialnya, mengajak warga Bogor menghadiri pembukaan tokonya.

Pantauan Pojokjabar, Syahrini tiba di lokasi sekitar pukul 11.25 WIB. Ketika itu tampak ratusan warga berkumpul.

Banyak di antara warga yang berasal dari luar Kota Bogor, seperti Depok, Tangerang, hingga Surabaya.

Para pengunjung sekaligus penggemar Syahrini dibuat heboh dan saling dorong hingga meja kaca pecah.

Beruntung tidak ada korban dalam insiden tersebut. Syahrini sendiri diamankan oleh Motor Besar Club (MBC) Bogor untuk menghindari kerumunan.

Dalam pidato sambutannya, wanita kelahiran Bogor 1 Agustus 1982 ini menyatakan dirinya punya alasan tersendiri kenapa memilih berbinis kuliner dengan membuka toko kue Princess Cake.