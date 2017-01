Penemu The Beatles Meninggal Dunia

Allan Williams. Foto: liverpoolecho

JPNN.com - Dunia musik di Inggris sedang berduka. Salah seorang legenda dari Merseyside, Allan Williams meningal dunia pada usia 86 tahun, Jumat (30/12) kemarin.

Seperti dilansir laman NME, Senin (2/1), kabar meninggalnya Alan Williams dikonfirmasi oleh akun Facebook The Jacaranda pada 30 Desember 2016.

"Hari paling sedih dalam sejarah kami. Pemilik asli The Jacaranda dan sosok yang menemukan The Beatles, Allan Williams, telah pergi di usia 86 tahun," tulis The Jacaranda.

Ya, Allan Williams adalah manajer pertama grup kondang The Beatles. "Kami mencurahkan pikiran dan harapan kami kepada keluarganya dan istrinya, Beryl. Warisannya telah memungkinkan kita untuk menjadi jantung dari musik Liverpool selama hampir 60 tahun dan memori tentangnya akan selalu hidup pada tiap grup musik yang tampil di panggung kami yang masyhur itu. Allan, Anda akan selalu kami rindukan," sambungnya

Alan Williams sangat berpengaruh besar terhadap karier The Beatles. Dia adalah sosok yang memberikan kesempatan bagi grup asal Liverpool itu tampil di The Jacaranda.

Kerja sama Alan Williams dengan The Beatles berakhir pada 1961 karena masalah pembayaran. Kemudian The Beatles beranjak dengan manajer Brian Epstein. Alan Williams juga merilis buku momoar berjudul The Man Who Gave The Beatles Away pada 1975.

Laporan dari BBC pernah mengatakan bahwa pentolan The Beatles, Paul McCartney mengenang jasa Alan Williams lewat buku The Beatles Anthology (2000). Dia memuji mantan manjernya sebagai motivator yang hebat. (ded/jpg/jpnn)