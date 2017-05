Pengendara Sepeda Motor Diseruduk Truk di Lampu Merah, Lihat Videonya di Sini

KECELAKAAN LALULINTAS - Tadi pagi sekitar pukul 06.30 WIB terjadi tabrakan di lampu merah Jalan Ring Road Simpang Jalan Amal. Informasi awal, tiga orang dikabarkan meninggal dunia dan empat orang luka-luka. Diduga rem dari truk tidak berfungsi sehingga menabrak pengemudi sepeda motor yang sedang mengantre lampu merah. #Beritamedan #Kecelakaan #Medan #Pustakafoto

A post shared by Pustaka Foto (@pustakafoto) on May 27, 2017 at 7:34pm PDT