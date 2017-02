Penjualan New Honda Mobilio Melesat 67 Persen

Ubah Tampilan Exterior New Honda Mobilio saat di pantai Tanjung Benoa Bali akhir pekan lalu. PT Honda Prospect Motor (HPM) memberikan kesempatan kepada jurnalis otomotif untuk mengeksplor New Honda Mobilio di Denpasar, Bali belum lama ini. Sebanyak 20 mobil dengan masing-masing diisi tiga jurnalis mengikuti kegiatan yang diberi nama “Enjoy New Sensations with New Honda Mobilio Medis Test Drive” tersebut. Foto: Toni Suhartono/Indopos /JPNN