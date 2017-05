Penyanyi Berambut Merah Ini Bakal Manggung di Jakarta

Ed Sheeran. Foto: AFP

jpnn.com - Penyanyi Ed Sheeran bakal melakukan tur dunia bertajuk Divide Tour 2017. Jakarta adalah salah satu kota yang akan disambanginya.

Aegpresentasia selaku promotor baru saja mengumumkan jadwal kedatangan Ed Sheeran tersebut lewat Instagram.

"HERE IT COMES! We are excited to announce that full schedule of Ed Sheeran is unveiled today! Check it out! Stay tuned as more ticketing info to follow on June 8th," tulis promotor tersebut.

Tur ini akan berlangsung mulai Oktober sampai November. Rencananya, bakal ada 11 negara Asia yang akan disinggahi pelantun Shape of You tersebut.

Sebelas kota di Asia yang akan dikunjungi Ed Sheeran yakni Taipei (23 Oktober), Osaka (25 Oktober), Seoul, Tokyo (31 Oktober - 1 November), Hong Kong (4-5 November), Manila (7 November), Jakarta (November), Singapura (11 November), Kuala Lumpur (14 November), Bangkok (16 November), Mumbai (19 November), dan Dubai (23 November). Tanggal pasti konser di Jakarta dan Seoul belum mendapat kepastian.

Jadwal konser Ed Sheeran tentu mendapat sambutan heboh dari penggemar di tanah air. Sebab dia sebelumnya belum pernah tampil di Indonesia. (ded/JPG)