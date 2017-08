Perayaan HUT RI Ke-72 di Melbourne Berjalan Meriah

SHARES

Usai upacara pengibaran bendera di Kantor KJRI Melbourne, Kamis pagi (17/08/2017), perayaan HUT RI ke-72 digelar di Federation Square, pada sore harinya.

Michael J, finalis Indonesian Idol berhasil menggoyang penonton. Ia memulai dengan menyanyikan sejumlah lagu-lagu kebangsaan, seperti Indonesia Pusaka.

Menjelang akhir penampilannya, Michael mengajak ratusan penonton yang hadir di Federation Square dengan lagu Kopi Dangdut.

Sejumlah warga Indonesia yang hadir, kebanyakan pelajar, langsung ikut serta berjoget mengikuti irama. Sejumlah kecil warga lokal Australia juga terlihat hadir dalam acara perayaan tersebut, tetapi mereka mengaku merasa terhibur.

"Banyak energi di kerumunan, dimana-mana, setiap orang sangat antusias," ujar Edward, salah satu warga Melbourne yang pernah ikut program pertukaran pemuda ke Sumatera Barat. Skip YouTube Video

FireFox NVDA users - To access the following content, press 'M' to enter the iFrame. YOUTUBE: HUT RI FedSquare

Yang berbeda pada tahun ini adalah tarian yang ditampilkan berasal dari Papua Barat.

"Ini seperti program pemerintah Indonesia yang digalakkan, mengangkat budaya Indonesia Timur, jadi tidak melulu budaya Jawa atau Bali," kata Yanti Williams, penari dari Sanggar Tari Widya Luvtari.