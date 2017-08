Perayaan HUT RI, Tujuh Laga Liga 1 Terpaksa Dimundurkan

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Beberapa laga Liga 1 2017 di putaran kedua dipastikan berubah. Pertandingan yang digelar pada 16, 17 dan 18 Agustus harus digeser ke awal September.

Total ada tujuh laga yang digelar pada tanggal tersebut, yakni Sriwijaya FC kontra Persib Bandung, PS TNI lawan Bhayangkara FC, Mitra Kukar versus Madura United.

Selain itu ada juga Perseru Serui kontra Barito Putra, Bali United lawan Persela Lamongan, Persegres Gresik versus Borneo FC, dan Persipura Jayapura lawan Semen Padang.

"Setelah berkoordinasi dengan klub terkait (pertandingan, red) serta pihak kepolisian karena adanya perayaan HUT RI dalam periode 16 -17 Agustus. Bersama ini, PT LIB menyampaikan perubahan jadwal week 20 Liga 1 2017," bunyi surat bernomor 240/LIB/VIII/2017, yang dibagikan ke klub pada 10 Agustus. (dkk/jpnn)

Perubahan Tanggal Laga dari 16,17, dan 18 Agustus ke:

3 September

PS TNI vs Bhayangkara FC

Mitra Kukar vs Madura United.

Perseru Serui vs Barito Putra

Bali United vs Persela Lamongan

4 September