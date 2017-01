Perbankan Perang Likuiditas Dengan Pemerintah

Ilustrasi. Foto: JPNN

JPNN.com - Industri perbankan berada di bawah sektor lain pada akhir tahun lalu.

Pengetatan likuiditas menyusul penarikan uang nasabah untuk membayar tebusan amnesti pajak menjadi penyebabnya.

”Ya, bisa dibilang tahun paceklik bagi industri perbankan,” tutur Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara di Jakarta, Senin (2/1).

Dia menambahkan, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan masih lebih tinggi dibanding kredit Agustus tahun lalu.

Tetapi, hingga periode sama tahun ini, justru kondisinya mengkhawatirkan.

Sebab, secara tren menukik drastis di bawah pertumbuhan kredit.

Nah, kalau ini terjadi 2-3 tahun ke depan, sektor usaha akan kesulitan mendapat likuiditas.

”Itu karena dana murah semakin menipis,” tambah Bhima.