Perempuan Bisa Lebih Hebat di Ranjang jika…

ILUSTRASI. FOTO: Pixabay.com

jpnn.com - Tidur yang cukup adalah apa yang Anda butuhkan untuk menikmati kehidupan seksual yang hot dan tentunya hal ini bisa memuaskan Anda. Ini menurut sebuah penelitian terbaru yang melibatkan lebih dari 93.000 perempuan.

Studi ini menegaskan hubungan antara durasi tidur yang pendek, gejala susah tidur yang lebih tinggi serta penurunan fungsi seksual pada perempuan pasca-menopause.

"Perempuan dan penyedia layanan kesehatan perlu mengenali hubungan antara gejala menopause dan tidur yang tidak memadai serta pengaruhnya terhadap kepuasan seksual,” kata Executive Director, North American Menopause Society (NAMS), JoAnn Pinkerton, seperti dilansir laman India Times, Selasa (28/2).

Peneliti menganalisis data pada 93.668 wanita berusia 50 tahun hingga 79 tahun dan peneliti menemukan bahwa durasi tidur pendek yang didefinisikan dengan mendapatkan tidur kurang dari tujuh sampai delapan jam per malam dikaitkan dengan kemungkinan lebih rendah dari kepuasan seksual.

Dari seluruh peserta, 56 persen dilaporkan menjadi agak atau sangat puas dengan aktivitas seksual mereka saat ini.

Perempuan yang lebih tua kurang mungkin untuk aktif secara seksual jika mereka tidur kurang dari tujuh sampai delapan jam per malam dibandingkan dengan wanita yang lebih muda, kata studi yang diterbitkan dalam Menopause, the journal of The North American Menopause Society.

Bahkan, perempuan yang berusia lebih dari 70 tahun dan tidur kurang dari lima jam adalah 30 persen lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi aktif secara seksual dibandingkan perempuan yang tidur tujuh hingga delapan jam.(fny/jpnn)