Pererat Kerja Sama, Kapal Perang AL Singapura Merapat di Kota Pahlawan

SHARES

jpnn.com, SURABAYA - Untuk pererat kerja sama bilateral, kapal perang AL Singapura RSS Persitence-209 yang dikomandani LTC Gery Ow Chien Peng merapat di Pelabuhan Jamrud Utara, Tanjung Perak, Surabaya, Jumat (4/7).

Kehadiran kapal perang “Negeri Kapala Singa" tersebut dalam pelayaran muhibah dan akan bersandar di Surabaya selama lima hari kedepan.

Pukul 10.15 WIb, RSS Persitence-209 merapat dan disambut Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL V (Wadan Lantamal V) Kolonel Marinir Nana Rukmana, Asops Lantamal V Kolonel Laut (P) Aris Harijadi, Asintel Danlantamal V, Assistant Defence Attache Singapore LTC George Goh, dan staf Lantamal V lainnya.

Menurut Wadan Lantamal V, kunjungan Kapal Perang Angkatan Laut Republik Singapura bertujuan untuk meningkatkan hubungan persahabatan yang sudah terjalin dengan baik selama ini dan lebih mempererat kerja sama antara Angkatan Laut Indonesia dengan Angkatan Laut Singapura.

Untuk tim deputasi terdiri dari peleton pamen gabungan Koarmatin dan Lantamal V, satu peleton bintara, satu peleton tamtama serta sau unit Korsik Lantamal V.

RSS Persitence-209 merupakan kapal perang kelas Over View jenis Landing Platform Dock (LPD) dengan bobot 6.500 ton, panjang 141.0 m (462 ft 7 in), lebar 21.0 m (68 ft 11 in), draft 5.0 m (16 ft 5 in) dan kecepatan maksimal 15 knot.

Kapal ini mampu mengangkut 18 tanks, 20 kendaraan and bulk cargo, serta dilengkapi dengan Sensors, Navigator radar Kelvin Hughes Type 1007, Weapon Control Cs Defense NAJIR 2000 Elektro-optronic director, Pertahanan Udara menggunakan dua buah Mistral missiles launched from Simbad twin launcher mounts, satu buah Meriam Oto Melara 76 mm super rapid gun, dua buah meriam 25mm M242 Bushmaster Mk 38 Mod 2 (with stabilised Typhoon weapon sighting system, mounted amidships on port and starboard side), juga dilengkapi dengan senapan 12.7 mm (0.50 in) empat buah CIS 50MG HMGs.

RSS Persitence-209 juga bisa mengangkut helikopter super puma AS 332M or AS532UL/AL Cougar atau CH-47SD Chinook helicopters. Juga bisa membawa dua unit medium-lift helicopters yang bisa dimasukkan kedalam hanggar.