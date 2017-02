Pergilah Wenger!

Arsene Wenger. Foto: AFP

jpnn.com -Juru taktik Arsenal, Arsene Wenger kian tersudut. Penampilan timnya jauh dari kata stabil. Fans fanatik di London pun bergolak. Saat ini sedang gencar topik ‘Wenger Out'.

Namun ternyata Wenger mengaku tidak terpengaruh dan memilih fokus untuk menyiapkan tim melakoni pertandingan.

"Saya hanya fokus ke pertandingan berikutnya dan tidak mau tahu apa yang dilakukan satu orang fans," ujar Wenger dikutip dari Express.

Belakangan, pendukung Arsenal semakin berani mengekspresikan kekecewaan terhadap Wenger. Saat laga tim kesayangan mereka melawan Chelsea akhir pekan kemarin, muncul juga tulisan dan seruan enough is enough time to go.

"Di sebuah klub, adanya perbedaan pendapat itu adalah hal yang penting. Bagi saya, yang penting bukan tentang pendapat orang, namun bagaimana cara kami meresponsnya," ucap Wenger. (adk/jpnn)