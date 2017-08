Peringati HUT RI ke-72, KKP Gelar Lomba Inovasi Masakan Ikan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengelar lomba Inovasi Masakan Berbahan Baku Ikan Tingkat Nasional Ke-3 di parkiran Kantor KKP Gedung Mina Bahari III, Jakarta.

Lomba ini digelar untuk meningkatkan konsumsi ikan dan menumbuhkembangkan ekonomi kreatif berbasis kuliner hasil laut.

Sebelum acara dibuka, sebanyak 55 orang peserta dengan usia maksimal 25 tahun melakukan live perform. Mereka rata-rata siswa sekolah menengah kejuruan dan mahasiswi dari beberapa provinsi.

“Acara Lomba Inovasi Masakan Berbahan Baku Ikan Tingkat Nasional ke 3 Tahun 2017 sengaja diselenggarakan pada hari ini sebagai bagian dalam rangka peringatan HUT RI Ke-72, sekaligus sebagai bagian dari semangat yang dicanangkan Bapak Presiden Jokowi bahwa makan ikan itu enak," ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Nilanto Perbowo.

Lomba masak makanan berbahan baku ikan ini juga mengukuhkan bahwa ikan menjadi pilihan asupan protein utama masyarakat.

Terbukti, bila dibandingkan dengan perbandingan konsumsi daging sapi yang hanya 5 kg per kapita, konsumsi ikan pada 2016 mencapai 43,8 kg per kapita, dan diharapkan tahun ini bisa mencapai 47 kg per kapita.(chi/jpnn)