Permisi, Ada Hacker Membobol Situs KPU Kota Jogja

DIRETAS: Website KPU Kota Jogja yang diretas Gadjah Mada Clown Hacktivism Team. Foto: Heru Pratomo/Radar Jogja

SHARES

jpnn.com - Keamanan website Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja mudah dibobol. Pembobolnya adalah hacker yang mengaku Gadjah Mada Clown Hacktivism Team.

Selama sekitar 24 jam sejak kamis (9/2) hingga jumat (10/2) pukul 14.00, website KPU Kota Jogja yang berlamat di www.kpu-jogjakarta.go.id diretas. Tampilan website yang biasanya menjadi sarana informasi KPU itu pun berubah menjadi gambar layaknya Joker dan latar hitam.

Selama meretas, Gadjah Mada Clown Hacktivism Team menuliskan pesan yang pada intinya mempertanyakan terkait penyelenggaraan Pilwali Kota Jogja yang dinilai tidak bermanfaat.

“Permisi pak/buk mau nanya?, bukannya Jogja itu dipimpin sama Sultan ya? kan gak ada pemilu dong:/, jadi guna nya KPU buat apaan ya pak/buk?”.

Terdapat pula tulisan Hacked By Gadjah Mada Clown Hacktivism Team official member. JOH4CK3R-1ND~Cyber – Gadjah Mada – H. Muslim – Mr.Dumpil404-Mrs.V-H34VENT. Great Thanks to Mr.spongebob. Find Me. Love You Mrs.Purba.

Ketika dikonfirmasi, Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budiyanto mengakui soal peretasan itu. Tapi dia menjamin peretasan itu tidak berpengaruh pada data yang ada.

KPU Kota Jogja sudah mengantisipasi dengan melakukan back up di laman blog dan sosial medianya seperti Facebook. Untuk informasi seperti profil pasangan calon dan data-data terkait Pilwali langsung dikelola server KPU RI. ”Yang disampaikan ke web KPU kota terkait informasi publik,” ujarnya.

Akibat ulah hacker tak bertanggungjawab itu, hasil pemungutan suara per TPS atau formulir C1 berupa scan formulir akan diunggah ke KPU RI. ”Semua hasil dari seluruh Indonesia diunggah ke website KPU RI, beda server dengan website kita,” ungkapnya.