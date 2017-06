Pernah Berseteru dengan Jupe, Nikita Mirzani Merasa Kehiangan

Nikita Mirzani. Foto Instagram

jpnn.com - Ucapan belasungkawa atas kepergian Julia Perez terus membanjiri media sosial. Ucapan duka dan arasa ikut berbelasungkawa juga datang dari Nikita Mirzani.

Melalui Instagram, artis peran yang gemar mengumbar aurat itu mengunggah foto kenangannya saat bersama Julia Perez. Nikita juga menyertakan tulisan sebagai keterangan fotonya bersama penyanyi dangdut yang beken disapa dengan panggilan Jupe itu.

Nikita mengaku sangat bersedih atas meninggalnya Jupe. ”Hearing this very bad news that you already gone is tearing me apart! I love you always and forever, you know that Kak @juliaperrezz," tulis Nikita di akun @nikitamirzaniwardi_17.

"I know you're in a better place now. May your soul rest in peace, it is just not a good bye but till we meet again. Love you," sambung pemain film Jakarta Undercover itu.

Hubungan Nikita dengan mendiang Jupe begitu unik. Keduanya sempat akrab, tapi juga pernah terlibat konflik hingga bermusuhan.

Penyebabnya adalah masalah yang melibatkan asisten Jupe. Namun, beberapa bulan terakhir keduanya sudah berbaikan.(ded/JPG)