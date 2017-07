Persebaya Raja Tandang di Grup 5, Ini Catatannya

SHARES

jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya berhasil memuncaki klasemen Grup 5 Liga 2 2017 setelah menaklukkan tuan rumah Madiun Putra 2-1 di Stadion Wilis, Madiun, Kamis (20/7).

Kemenangan itu tak hanya mengantarkan Green Force, julukan Persebaya, ke puncak klasemen, skuat polesan Angel Alfredo Vera tersebut semakin mengukuhkan diri sebagai king of away atau Raja Tandang. Sejauh ini di Grup 5, dari lima laga tandang yang telah dijalani, mereka hanya sekali kalah.

Hitung-hitungan tersebut juga melihat bagaimana hasil tim lain pesaing mereka di grup. ‎Praktis, Persebaya yang sudah menjalani lima laga tandang, menjadi yang terbanyak dibanding klub-klub lain.

Dari lima laga tandang, Persebaya mencatatakan dua kali menang, dua kali seri dan sekali kalah. Total, ‎delapan diraih dari laga away-nya.

Selain Persebaya, Martapura FC yang menjadi tim banyak menjalani laga tandang, empat kali. Hasilnya sekali menang, dua kali seri, sekali kalah.

Untuk yang lain, rata-rata sudah menjalani tiga laga tandang, hanya PSBI yang sudah empat kali, tapi keempatnya kalah (lihat grafis). (dkk/jpnn)

Persebaya

Vs Madiun Putra 2-1‎ (M)

Vs Persinga Ngawi 1-1 (S)

Vs PSBI Blitar 1-2 (M)

Vs PSIM Yogya 1-1 (S)

Vs Martapura 1-2 (K)

Martapura FC

Vs Madiun Putra 4-2 (M)

Vs Persinga 1-3 (K)

Vs Persatu 1-1 (S)

Vs PSIM Yogya 2-3 (K)