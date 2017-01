Persiba Belum Ambil Sikap Soal Regulasi Legiun Asing

Fans Persiba Balikpapan. Foto: dokumen JPNN

jpnn.com - Manajemen Persiba Balikpapan belum menentukan sikap terkait regulasi penggunaan jasa legiun asing. Sekretaris Persiba Irvan Taufiq mengatakan, kepastian sikap manajemen Beruang Madu—julukan Persiba akan ditentukan, Selasa (10/1) besok.

Saat para pengurus menggelar rapat internal di Sekretariat Persiba.

Menurut Irvan, pembatasan tiga asing dalam satu tim memiliki dampak baik dan buruk. Sisi baiknya, minim pemain impor, memberi kesempatan lebar pesepak bola lokal beraksi. Penambahan jam terbang diyakini mampu meningkatkan kualitas sang pemain.

Nah, secara tidak langsung berimbas kepada perbaikan mutu pemain Timnas Indonesia.

Sedangkan sisi buruknya, daya tarik terhadap penonton bisa menurun. Pun kualitas tim dalam menyuguhkan permainan atraktif di setiap pertandingan. Diketahui, selain kedalaman skuad yang baik, kualitas pemain impor sangat memengaruhi prestasi sebuah kesebelasan.

Ini dapat terlihat dari sumbangan gol di setiap musimnya. Dalam perhelatan TSC 2016 misalnya, top skor Persiba diambil Shohei Matsunaga.

Pemain dari Negeri Sakura, Jepang itu mengemas 13 gol dan lima assist. Jumlah golnya hampir separuh dari yang dikumpulkan Beruang Madu dalam satu musim (38).

“Sebenarnya hampir tidak ada pilihan lagi. Mau tiga plus dua atau tiga plus satu. Sepertinya hampir semua klub sepakat dengan dua plus satu. Karena ini demi perbaikan mutu Timnas. Tapi kepastian akan kami bahas dalam rapat internal,” kata Irvan setelah mewakili Persiba di Kongres PSSI seperti diberitakan Kaltim Post (Jawa Pos Group) hari ini.