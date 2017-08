Pertama Kali Netral Gender, Ed Sheraan Terbaik

jpnn.com - Ada yang spesial pada MTV VMA edisi tahun ini. Untuk kali pertama, acara tersebut tidak lagi membuat kategori nominasi berdasar gender (Best Video Female dan Best Video Male).

Musisi pria dan perempuan ditempatkan dalam satu kategori nominasi yang sama, yakni Artist of the Year. Yang meraih penghargaan tertinggi tersebut siapa lagi kalau bukan Ed Sheeran.

Penyanyi Galway Girl itu mengalahkan Bruno Mars, Ariana Grande, Lorde, dan Kendrick Lamar. Dia pun menerima trofi Moon Person. Sebelumnya, trofi di MTV VMA disebut Moonman.

”Terima kasih. Ini baru VMA keduaku dan ya, rasanya masih gila. Ini bukan hasil voting kan?” katanya di atas panggung, lantas disambut tawa penonton.

Namun, yang (mungkin) lebih happy dibandingkan Sheeran kemarin adalah Kendrick Lamar. Masuk dalam delapan nominasi, Lamar berhasil membawa pulang lima trofi. Yakni, Video of The Year, Best Hiphop Video, Best Cinematography, Best Visual Effect, dan Best Art Direction untuk lagu Humble.

”Terima kasih telah mengizinkan kami untuk membawa pikiran kami dan imajinasi liar kami ke level selanjutnya,” kata Lamar setelah menerima Moon Person.

Selain bolak-balik naik panggung untuk menerima trofi, Lamar memanaskan suasana lewat penampilannya. Dia membawakan medley lagu DNA dan Humble. Diawali dengan bernyanyi di antara cahaya laser, lalu pindah panggung.

Di situ, seorang dancer menari dengan tubuh penuh api. Mengiringi lagunya, lima dancer menari di tiang-tiang berapi. Lamar was on fire. Literally. (adn/c6/na)

Sumber : Jawa Pos