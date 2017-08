Pertamini Dijadikan Penyalur Resmi, Jual Produk Baru BBM

Pertamini. Foto: JPG

jpnn.com, PALEMBANG - Pertamini sebagai pengecer ilegal BBM (bahan bakar minyak) bakal dijadikan sebagai sub penyalur resmi, menjual produk baru bernama G-Lite.

Sekjen DPD Hiswana Migas (Himpunan Pengusaha Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi) Sumbagsel, Nina Hikmah, mengungkap hal itu, kemarin.

“Kami yang mengusulkan itu dan memang kini regulasinya tengah disusun BPH Migas. Targetnya Oktober bisa jalan di Sumsel,” ujarnya di sela acara bedah buku d'Gil! Marketing: Think There is No Box! karya Ahmad Bambang, di Gedung Parta Ogan, kemarin (21/8).

Pertimbangan pelegalan, kata dia, karena selama ini keberadaan Pertamini liar dan safety-nya diragukan.

“BBM-nya pun tidak jelas ngambil di mana. Dengan pelegalan, maka Pertamini terkoordinir dan terarah. Terutama masalah safety,” ujarnya. Diakui Nina, Pertamini nanti menjual G-Lite. Di SPBU setara Pertalite dengan RON 90.

Supaya berjalan baik, pihaknya nanti yang akan mengatur keseragaman baik itu booth Pertamini (dispenser dan noozle), operator, seragam, dan branding.

Ini penting untuk memastikan keamanan dan legalitasnya. “Operatornya wajib mengikuti pelatihan, jadi betul-betul profesional dan mirip SPBU,” ujarnya.

Drum untuk simpan BBM juga tak boleh sembarangan harus bekas avtur.