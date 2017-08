Perubahan Drastis Luke Skywalker dan Kepergian Putri Leia

jpnn.com - Setelah 34 tahun, Luke Skywalker akhirnya kembali. Karakter yang diperankan aktor Mark Hamill itu akan menjadi tokoh sentral dalam Star Wars: The Last Jedi.

Menurut Hamill, penampilan maupun karakter Luke berubah total di Star Wars: The Last Jedi yang rilis Desember mendatang.

Aktor kelahiran 25 September 1951 itu bahkan menyebutnya sebagai perubahan terdrastis jika dibandingkan dengan karakter lainnya.

Dari anak petani, menjadi Padawan, hingga akhirnya resmi menjadimaster Jedi, sekaligus satu-satunya Jedi yang tersisa.

Sebelum menerima film tersebut, Hamill menyatakan punya permintaan khusus kepada sutradara Rian Johnson. Hamill ingin mengenal asal usul karakter Luke, yang menurutnya belum begitu jelas. Apalagi, karakter itu sempat absen hingga lebih dari tiga dekade.

Hamill memerankan karakter tersebut di Star Wars: Episode IV- A New Hope (1977), Star Wars: Episode V- The Empire Strikes Back (1980), dan Star Wars: Episode VI- Return of the Jedi (1983).

Setelah itu, Hamill absen di film Star Wars dan kembali dengan karakternya tersebut di Star Wars: Episode VII- The Force Awakens (2015).

Dia merasa perlu menyambungkan karakter Luke yang lama dengan karakter yang sekarang. ’’Aku perlu melengkapi kekosongan itu,’’ imbuh Hamill, sebagaimana dikutip AP.

Sumber : Jawa Pos