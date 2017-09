Perupa Dadang Christanto Mengubah Sekolah Jadi Galeri Seni

Suasana perdesaan yang tenang dan bersahaja selalu memikat jiwa. Demikian juga perdesaan di Australia. Itu yang dirasakan Dadang Christanto, perupa asal Indonesia, ketika melewati Grevillia, desa kecil di New South Wales (NSW).

Tahun 2012 setelah perceraian, Dadang menyerahkan rumah untuk istri dan anaknya. Ia hidup nomaden di van Volkswagen miliknya.

Ia blusukan ke daerah-daerah terpencil. Sering ia parkir untuk tidur di kawasan taman nasional.

Setahun berkelana, ia melewati Grevillia yang berjarak 125 kilometer dari Byron Bay, kota tujuan wisata yang terkenal karena festival musik.

Di sana ia melihat iklan sebuah gereja yang dijual. Ia tertarik untuk membeli, menjadikannya tempat tinggal sekaligus studio kerja.

Ia pun mencari informasi ke warga. Ia mampir di galeri milik Colene Papworth dan Fred Klutke. Ini bukan galeri yang dikelola serius.

Pasangan ini senang seni dan membuka tempatnya agar orang bisa mampir untuk minum kopi atau teh dan mengobrol.

Fred menyarankan Dadang untuk tinggal dulu di Grevillia bila tertarik membeli gereja.

Orang di perdesaan Australia seperti Colene dan Fred umumnya punya rasa kebersamaan yang tinggi. Ternyata gereja itu urung dijual.

Fred meminta Dadang untuk menunggu. Ia yakin sekolah di sana akan dijual.

Dulu murid di sekolah itu kebanyakan anak pekerja kilang penggergajian kayu Munro & Lever Sawmill yang sudah tutup dan asetnya dibeli Colene.

Setelah kilang ditutup para pekerja meninggalkan Greviliia. Sekolah pun kehabisan murid hingga ditutup tahun 2010.

Setahun Dadang tinggal di Grevillia, sekolah itu pun diiklankan. Dadang menawar sedikit di atas permintaan, $ 252 ribu (sekitar Rp 2,3 miliar).

Properti seluas 3 acre atau sekitar 1,2 hektar itu pun jatuh ke tangan Dadang. Harga itu murah, bila dibandingkan harga median rumah di Sydney $1 juta.

Dadang pun merenovasi sekolah itu dengan bantuan beberapa temannya.

Di Australia terutama perdesaan banyak orang menguasai pertukangan karena mereka harus melakukan banyak pekerjaan sendiri.

Ada tiga ruangan kelas di lantai atas yang dijadikan galeri. Di ujungnya ada ruangan bekas kantor guru yang dijadikan kamar tidur. Di bawah ruangan itu menjadi dapur.

Dadang memasang panel surya untuk kebutuhan listrik, termasuk untuk kompor. Di sebelah dapur ada bengkel yang dipakai Dadang untuk mengerjakan karyanya.

Fasilitas di bekas sekolah itu cukup lengkap. Lantai berkarpet, penghangat ruangan masih bekerja. Pemerintah pernah menghabiskan 250.000 dollar AS agar sekolah itu mendapat sambungan internet serat optik super cepat.

Sambungan itu diputus ketika sekolah ditutup. Dadang sudah beberapa kali mencoba agar internet itu disambung lagi, tapi pemerintah lokal maupun perusahaan telekomunikasi menolak.

Dadang mempersiapkan tempat itu selama empat tahun, terpotong beberapa kali ke Indonesia untuk berkarya dan beberapa kali berpameran di Australia.

Bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-60 pada 12 Mei lalu, Dadang meresmikan studionya.

Dari Melbourne saya ke Grevillia. Selama tiga malam saya menginap di ruang galeri, dengan kasur dan kantung tidur.

Saya tidur di bawah pajangan lukisan Dadang, yang kebanyakan menghadirkan impresi tentang tragedi tahun 1965, ketika ratusan ribu bahkan Jenderal Sarwo Edhie menyebut tiga juta orang tertuduh anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan simpatisan organisasi underbouw PKI dibantai secara massal. Banyak yang diambil dari keluarganya dan lenyap tak tentu rimbanya. Termasuk ayah Dadang.

“Saya masih berumur delapan tahun ketika ayah saya diambil di suatu malam. Ibu saya sering dapat kabar kalau ia ditahan di suatu tempat, tapi didatangi tak ketemu. Banyak kabar begitu, tapi tak pernah ketemu,” kata Dadang yang berasal dari Tegal, Jawa Tengah.

Ada jutaan orang seperti Dadang yang tumbuh dengan memori terbatas tentang orang tuanya yang dibunuh atau hilang setelah peristiwa 1965.

Sampai sekarang PKI masih menjadi stigma negatif yang terus dipelihara, dan negara belum memulihkan keadilan yang sepantasnya bagi korban 1965.

Dadang merawat ingatan tentang 1965 lewat karya seni. Ia pun menamakan studionya 1965 Artspace.

