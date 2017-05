Perusahaan Ini Wajibkan Setiap Pagi Karyawati Cium Bos. Foto Istimewa

Mungkin sebagian orang, aturan di perusahaan ini sangat aneh dan melanggar etika. Apalagi terkait dengan budaya Timur yang masih dipegang teguh.

Setiap hari di waktu pagi, seluruh karyawati harus menghadap ke bos. Para perempuan harus memberikan ciuman.

Peraturan itulah yang kini diterapkan perusahaan berbasis di Beijing, China. Gambarnya pun beredar luas di dunia virtual.

Menurut Shanghaiist seperti yang dilansir Fajar Online (Jawa Pos Group) para karyawati ini akan berbaris setiap pagi harinya dan memberikan kecupan bibir kepada sang bos.

Menurut bos tersebut, ide metode ini didapatnya dari dari sebuah perusahaan di Amerika Serikat.

Sebuah laporan mengatakan bahwa, si bos tersebut meyakini bahwa metode bernama “bonds them like fish and water” ini dapat membantu meningkatkan etos kerja di lingkungan perusahaan.

Sementara menurut laporan situ berita China, Sohu, ketika metode ini pertama kali diterapkan, para karyawan wanita perusahaan itu jadi malu dibuatnya, namun terbiasa seiring waktu.

Dua di antaranya memutuskan mengundurkan diri lantaran tidak menerima perlakuan itu. (fajaronline/jpnn)