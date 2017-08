Pesan Hari Kemerdekaan dari Duo Power Rangers Asal Indonesia

jpnn.com - Kakak beradik pemeran Power Ranger, Yoshi Sudarso (Dino Charge) dan Peter Sudarso (Ninja Steel) ikut berbahagia dengan hari Kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia.

Sebagai pemuda yang lahir dan tumbuh Indonesia, keduanya punya kenangan manis soal tanah air meski sudah memilih tinggal di Amerika Serikat sejak 1998.

Mereka berdua secara kompak memberikan pesan kepada para generasi penerus bangsa. Intinya, harus bangga terhadap Indonesia. ’’Be proud of you all!. Dengan begitu, kalian akan menemukan kemerdekaan dalam diri kalian,” tambah Peter.

Meski sudah lama tinggal di AS, tidak lantas membuat dua bersaudara itu lupa dengan budaya negara asalnya. Mereka masih ingat berbagai hal mengenai tanah air, salah satunya kain kebanggaan orang Indonesia yaitu batik.

Itulah kenapa, saat berkunjung ke Indonesia dalam rangkaian Popcon Asia 2017 beberapa hari lalu, mereka memilih untuk mengenakan batik.

Mereka mengaku suka memakai baju batik dalam setiap kesempatan. Hal itu terlihat dari foto-foto yang diunggahnya pada akun instagram milik mereka.

Duo Sudarso itu mengatakan bahwa dengan memakai batik, dirinya merasa Indonesia banget.

’’Bagi saya, batik itu sangat indah, dengan menggunakan batik bisa menegaskan siapa diri saya sebagai orang kelahiran Indonesia,’’ ujar Peter disertai imbuhan setuju dari sang kakak.

Menurut Peter, tidak ada yang berubah ketika mereka sukses di AS, mereka tetap bangga dengan negara asal mereka sendiri.

Sumber : Jawapos.com