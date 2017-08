Pesan Romantis Aurelie Moeremans Setelah Ello Ditangkap

Aurelie Moeremans. Foto: dok jpnn

jpnn.com - Penyanyi Marcello Tahitoe alias Ello ternyata ditangkap polisi pada Minggu (6/8) lalu. Hal itu diungkapkan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Iwan Kurniawan.

Tragisnya, penangkapan itu terjadi dua hari sebelum kekasihnya Aurelie Moeremans berulang tahun yang ke-24.

Sehari setelah Ello ditangkap, Senin (7/8), Aurelie mengunggah foto kebersamaannya dengan sang kekasih. Dia juga mengungkapkan perasaanya terhadap Ello di kolom caption.

“I love you always no matter what,” tulis Aurelie dalam bahasa Inggris.

Parahnya, post romantis itu kini jadi tempat netizen usil meninggalkan komentar pedas. Itu terjadi tak lama setelah penangkapan Ello ramai diberitaka media massa. Mereka mengolok-olok Aurelie dan juga Ello.

“Pacarnya terchyduque ya mba,” kata akun nadiasalviawd. “Alhamdulillah neng pacarnya ketangkap jga gara” narkoba smoga pacar neng cepet tobat,” sambung akun nuno_irham.